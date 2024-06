Rafa Marin Milan, la VERITÀ sull’interesse dei rossoneri per il difensore: il PUNTO sul centrale di proprietà del Real Madrid

Nelle ultime ore si è fatto strada il nome di Rafa Marin, come possibile nuovo obiettivo del calciomercato Milan in difesa. Il centrale classe 2002 si è messo in mostra nell’ultima stagione giocata in prestito al Deportivo Alavés ma il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid.

Su di lui diverse squadre interessate, anche se, secondo Daniele Longo, non ci sono i rossoneri fra di esse. Il giornalista, intervenuto su X, ha smentito di fatto l’interesse del Diavolo per lo spagnolo, dicendo che non è un obiettivo.