Maignan Milan, fissato il PREZZO del portiere! Pretendenti avvisate, Furlani non fa sconti

Maignan-Milan, fissato il prezzo del portiere francese: chi vuole il classe ’95 dovrà presentare un’offerta da almeno 70 milioni di euro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è molto ottimista per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Tuttavia, per non farsi trovare impreparati, i rossoneri avrebbero già fissato il prezzo dell’ex Lille scoraggiando di fatto le pretendenti, Bayern Monaco in testa. Serviranno infatti 70 milioni di euro euro per convincere il club rossonero a lasciar partire il francese.