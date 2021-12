Milan, ad Udine cinismo ma anche poche occasioni: un tiro in porta, un gol

Il Milan è andato a segno ad Udine con il solo tiro in porta creato nel corso della partita. Un segnale di cinismo e poca brillantezza

Milan poco brillante ad Udine. Se la difesa è stata spesso distratta, soprattutto in occasione del gol di Beto, la fase offensiva ha latitato come in rare occasioni fin qui. Contro i friulani sono stati pochi i lampi dei giocatori offensivi.

La statistica principale del match parla chiaro. I rossoneri sono stati cinici a sfruttare l’unico tiro in porta creato in tutta la partita tramutandolo nel gol del pareggio.