Milan, torna l’abbondanza in difesa: rebus Gabbia e un’ipotesi a sorpresa per Pioli. TUTTE le soluzioni per il rush campionato-Europa League

In vista dei prossimi impegni, con i ritorni di Tomori e Kalulu, Pioli ritrova la difesa al completo: una risorsa più che preziosa

Tutti a disposizione. La partita dell’Olimpico del Milan contro la Lazio oltre a regalare i 3 punti ai rossoneri e consentire di blindare il posto Champions League e avvicinare il secondo in virtù della sconfitta della Juventus al Maradona contro il Napoli ha certificato il ritorno a disposizione per Pioli dell’intero reparto difensivo. Al 81′ Kjaer e Gabbia hanno lasciato il posto a Thiaw ma soprattutto a Tomori, tornato in campo dopo il lungo infortunio. Una nota lieta per l’allenatore rossonero che, anche in virtù dei prossimi impegni della squadra, potrà usufruire di più di una variante tattica e concedere il giusto riposo alternato agli interpreti del reparto.

Con il ritorno dell’inglese e quello prossimo di Kalulu, aggiunto al poter integrare in rosa Simic dalla Primavera, Pioli può contare su 6 difensori centrali da ruotare tra campionato ed Europa League. Nel ruolo di terzino destro invece ci sono Calabria e Florenzi, senza dimenticare l’adattabilitá in quella posizione dello stesso Kalulu e di Terracciano. A sinistra invece il quasi intoccabile Theo Hernandez può rifiatare, concedendo spazio al giovane Jimenez o comunque anche lo stesso Florenzi può giocare lì.

Soluzioni che, nel corso della stessa partita, potranno permettere a Pioli di sfruttare diversi moduli di gioco: dalla difesa a tre, con Thiaw, Tomori e Kalulu con i terzini più alti, alla classica difesa a quattro, con l’inglese e il francese favoriti sugli altri per una maglia da titolare, e Theo Hernandez e Calabria a completare il reparto. Alternative non da poco che anche molte delle avversarie a partire dallo Slavia Praga in Europa League e che possono favorire i rossoneri. Una panchina lunga si sa, spesso fa la differenza.