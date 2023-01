Milan, a Lecce per invertire la rotta: test in vista di Riad

Il Milan impegnato stasera contro il Lecce in quello che è l’antipasto del derby di Supercoppa contro l’Inter

Un Milan che vuole ripartire dopo le ultime due gare decisamente non all’altezza. I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al Via del Mare vogliono invertire il trend delle recenti prestazioni per avvicinarsi al meglio alla gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Una grande occasione per rimettersi in pista.

Il trofeo in palio a Riad è il vero grande obiettivo di Stefano Pioli. Quanto meno, il più accessibile. Il target, come conferma lo stesso allenatore in conferenza stampa, è quello di vincere almeno un trofeo in questa stagione. Quale modo migliore per farlo che in gara secca contro i cugini.

Il match di Lecce sarà un test importante in vista del derby, ma guai a sperimentare troppo. Un passo falso potrebbe compromettere definitivamente la rincorsa al super Napoli di Spalletti. Per questo Pioli si affiderà alla sua formazione tipo, salvo Tonali che è squalificato. Al suo posto ci sarà Vrancx.