Mihajilovic: «Affascinante la prima partita a San Siro contro il Milan»

Sinisa Mihajilovic ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A, con la prima sfida che vedrà il Bologna contro il Milan: «Come dico sempre, più che guardare agli avversari voglio pensare al nostro atteggiamento in campo e a ciò che sappiamo fare noi: certamente sarà affascinante iniziare a Milano, e sarà altrettanto importante la prima in casa col Parma. In autunno sarà particolarmente impegnativa la sequenza Inter-Roma-Spezia-Torino con 3 trasferte su 4, a cui poi seguirà l’Atalanta. L’ultima con la Juventus? È troppo lontana per pensarci adesso, di sicuro sarà una conclusione di spessore» ha dichiarato ai canali ufficiali del Bologna.