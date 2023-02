Messias sul periodo difficile: «Crollati dopo il pari con la Roma»

Junior Messias ha parlato così del prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Junior Messias ha parlato così del prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni in un’intervista a MilanTV.

«È una partita difficile come tutte. Abbiamo avuto difficoltà anche con alcune piccole. L’Atalanta è forte, gioca bene, noi dobbiamo difenderci bene. Poi dobbiamo migliorare in tanti aspetti per tornare ad essere la squadra dell’anno scorso e dell’inizio di questa stagione».

