Messias Milan: voglia di riscatto e l’ombra di Faivre all’orizzonte

Messias Milan: il brasiliano è guarito e vuole prendersi i rossoneri. Tuttavia, dovrà convincere il club a tenerlo. Faivre nel mentre attende

La storia Messias Milan è pronta al decollo finalmente, dopo i primi intoppi dovuti alla forma fisica e all’infortunio del brasiliano. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il fantasista vuole convincere i rossoneri ad acquistarlo a titolo definitivo.

Pioli può sfruttare le sue doti da esterno destro, per alternarlo a Saelemaekers, oltre a quello di trequartista per sostituire Brahim Diaz. Nel mentre, però, c’è l’ombra di Faivre all’orizzonte: Messias vuole scacciare anche questa ombra per convincere in pieno il popolo milanista.