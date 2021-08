Messi PSG, famiglia Al Thani: «Trattativa definita, ecco quando arriverà»

Khalifah bin Hamad Al Thani, componente della famiglia proprietaria del PSG, ha annunciato su Twitter l’arrivo di Leo Messi.

«Non è vero ciò che si vocifera sulle trattative tra Messi e alcuni club, le cose sono già state definite al 100% in favore del PSG. L’arrivo di Messi a Parigi è atteso entro le prossime 72 ore».

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere

