Mercato Milan, non solo Zirkzee: in estate da Bologna può arrivare anche lui

Mercato Milan, non solo Zirkzee: nella prossima sessione estiva da Bologna può arrivare anche un altro rinforzo

Non solo Joshua Zirkzee, primissimo obiettivo del mercato Milan per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. I rossoneri potrebbero mettere a segno un doppio colpo dal Bologna.

Nel mirino della dirigenza, infatti, c’è anche Thiago Motta, tra i candidati per prendere il posto di Pioli. Uno scenario non impossibile come riportato da Tuttosport: i due potrebbero decidere di lasciare i rossoblu ed approdare in uno stesso club per continuare a lavorare insieme.