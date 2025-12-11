Mercato Milan, le condizioni del Manchester United per Zirkzee. Tare ci pensa. Segui le ultimissime

Il mercato di riparazione si avvicina e il Milan torna prepotentemente sulla pista che porta a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, non rientra nei piani tecnici dei Red Devils ed è considerato l’occasione ideale per rinforzare e completare il reparto offensivo del Diavolo in vista della cruciale seconda parte di stagione.

Nonostante l’ex calciatore del Bologna non incarni perfettamente l’identikit del centravanti di peso e d’area di rigore che il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese pragmatico e vincente, continua a richiedere, il suo profilo riscuote un ampio consenso nella nuova struttura sportiva.

La Mossa del DS Igli Tare

A spingere con decisione per l’operazione è il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’abile dirigente con un occhio di riguardo per i talenti internazionali. Tare vede in Zirkzee, classe 2001, un elemento di prospettiva e un attaccante moderno, capace di legare il gioco e di agire su tutto il fronte offensivo, caratteristiche che potrebbero comunque fare la differenza nel sistema Allegri.

Nei giorni scorsi, per sondare il terreno, il DS rossonero avrebbe già avuto dei timidi primi approcci con il super agente del calciatore, Kia Joorabchian, una figura nota nel panorama calcistico internazionale per la sua influenza. La trattativa è complessa, ma la volontà di Zirkzee di trovare più spazio in vista del Mondiale gioca a favore del Club di Via Aldo Rossi.

La Clausola Obbligatoria dello United

La principale difficoltà risiede nelle condizioni stringenti poste dal Manchester United per liberare il suo attaccante. La società inglese ha aperto al prestito a gennaio, una formula che faciliterebbe l’operazione immediata per il Milan.

Tuttavia, i Red Devils non accettano un semplice diritto di riscatto: impongono un obbligo di riscatto vincolato al raggiungimento di un obiettivo sportivo specifico e fondamentale per i rossoneri: la qualificazione in Champions League. La cifra pattuita per l’acquisto definitivo sarebbe fissata intorno ai 35 milioni di euro.

Questa clausola trasforma l’affare Zirkzee in un vero e proprio all-in per il Milan di Allegri e Tare: il suo acquisto si legherebbe direttamente al successo stagionale, rendendo il traguardo Champions non solo un obiettivo tecnico, ma anche un imperativo economico. La palla passa ora al DS Igli Tare per limare i dettagli e convincere l’agente del giocatore.