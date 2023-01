Mercato Milan, Zaniolo ha l’accordo con i rossoneri e non apre al Bournemouth

Mercato Milan, Nicolò Zaniolo ha trovato un accordo con i rossoneri sull’ingaggio: il calciatore rifiuta il Bournemouth

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, Nicolò Zaniolo ha trovato un accordo con il Milan per quanto riguarda l’ingaggio.

Il calciatore firmerebbe un contratto pluriennale da 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Per questo al momento l’esterno rifiuta il Bornemouth, club inglese che ha raggiunto un accordo con il club giallorosso sulla base di 30 milioni di euro più bonus.