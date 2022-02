ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan: Veretout non è il sostituto di Kessie! Ecco chi può lasciare nel mercato estivo

Secondo Tuttosport l’interesse del Milan nei confronti di Jordan Veretout è concreto.

Ma il francese non sarà il sostituto di Kessie (per cui si continua a puntare Renato Sanches) ma di Bakayoko. Il rendimento del francese non ha soddisfatto Pioli e il club che mediano un parziale restyling del centrocampo.