Mercato Milan, la dirigenza rossonera pensa anche alle uscite: le ultime in vista della prossima estate. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan pensa anche al futuro e quindi alla prossima finestra di mercato e soprattutto in uscita.

Infatti, Antonio Mirante e Simon Kjaer sono in scadenza e difficilmente resteranno in rossonero, mentre Olivier Giroud deciderà in primavera cosa fare del suo futuro. Inoltre, molti giovani andranno a giocare in prestito e bisognerà stare attenti alle offerte che potrebbero arrivare per i big come Leao, Maignan, Theo Hernandez…