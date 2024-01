Mercato Milan, UFFICIALE: l’ex obiettivo rossonero torna in Francia. TUTTI i dettagli e il comunicato del club

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Ajax ha annunciato il prestito fino al 30 giugno 2024 di Georges Mikautadze al Metz, con l’attaccante che si era trasferito in estate in Olanda proprio dal Metz. L’accordo prevede anche il diritto di riscatto da parte dei francesi.

In estate il georgiano era stato accostato anche al mercato Milan, ma i rossoneri non hanno mai tentato l’affondo per lui.