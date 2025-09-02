Mercato Milan, dalla Turchia assicurano: il Trabzonspor piomba su Bennacer! Offerta sul piatto, i dettagli

Mercato Milan, importante indiscrezione dalla Turchia: il Trabzonspor ha formulato un’offerta ai rossoneri per Bennacer

Ismael Bennacer, il talentuoso centrocampista algerino del calciomercato Milan, potrebbe presto fare le valigie per la Turchia. Secondo il quotidiano turco Sabah Spor, il Trabzonspor ha messo nel mirino il giocatore e ha già presentato un’offerta ufficiale al club rossonero. La proposta consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe convincere il Milan a cedere il suo centrocampista. L’indiscrezione arriva in un momento cruciale per il futuro di Bennacer, che sembra essere fuori dai piani del nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, e non fa più parte del progetto tecnico della squadra.

Il ruolo del direttore sportivo, Igli Tare, sarà fondamentale in questa trattativa. L’ex dirigente della Lazio si trova a gestire una situazione delicata, dovendo trovare una soluzione che sia vantaggiosa per il club e per il giocatore. La necessità di sfoltire la rosa e di liberare spazio per nuovi acquisti è un’assoluta priorità per il Milan. La potenziale cessione di Bennacer permetterebbe di incassare una cifra importante in futuro, nel caso in cui il Trabzonspor decidesse di esercitare il diritto di riscatto.

Il mercato in Turchia è ancora aperto e la chiusura è fissata per il 12 settembre, dando al club turco e al Milan il tempo necessario per definire i dettagli dell’operazione. Questa finestra di mercato prolungata è un’opportunità per i club turchi di rafforzare le loro rose con giocatori che in altri campionati non hanno trovato spazio. E Bennacer, pur essendo un giocatore di grande qualità, si trova in questa situazione. La volontà del giocatore è chiara: l’algerino ha dato la sua disponibilità al trasferimento, comprendendo che al Milan, sotto la gestione di Allegri, il suo futuro non sarebbe roseo.

L’eventuale partenza di Bennacer rappresenta un vero e proprio colpo di scena, dato che fino a pochi mesi fa era considerato un pilastro del centrocampo rossonero. Il suo addio segnerebbe la fine di un’era e l’inizio di un nuovo ciclo, con l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare pronti a rivoluzionare la squadra. La tifoseria rossonera, dal canto suo, attende con ansia di capire quali saranno le prossime mosse del club.

In conclusione, la notizia riportata da Sabah Spor rappresenta un’evoluzione importante nel calciomercato. Il Trabzonspor è seriamente intenzionato ad acquisire Bennacer e il Milan sembra aperto alla trattativa. Tutti gli occhi sono puntati sul 12 settembre, la data di scadenza del mercato turco. Fino ad allora, il destino di Ismael Bennacer rimarrà un’incognita.