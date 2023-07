Mercato Milan, altro big in partenza dopo Tonali? Il piano del club rossonero in vista delle prossime sessioni

Intervenuto nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così dei big del Milan e del mercato rossonero.

CRISCITIELLO – «Come vi avevamo detto, nei giorni dell’addio di Tonali, il club non avrebbe venduto più nessuno. La politica era chiara e ve la raccontiamo da un mese e mezzo. Per avere un club solido basterà fare una super cessione all’anno. Quindi poi toccherà, forse a Maignan o Theo, ma ci sarà tempo per pensarci»