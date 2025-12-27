Mercato Milan, non solo Maignan: sono tre i calciatori in trattativa con Tare e Furlani per il rinnovo del contratto

Calciomercato
Mercato Milan, non c’è solo Maignan in trattativa per il rinnovo: anche Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic stanno dialogando col club
Il mercato del Milan non si ferma all’attacco. Con la fine del 2025 alle porte, la dirigenza rossonera ha tracciato una gerarchia precisa per blindare i propri pilastri. Se il rinnovo di Mike Maignan resta la priorità assoluta per ragioni cronologiche e tecniche, Igli Tare e Furlani sono attivi anche su altri fronti per garantire la stabilità del progetto di Massimiliano Allegri.
Mercato Milan, gli “Inglesi” verso il 2030
Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi con il contratto in scadenza nel 2027, sono già seduti al tavolo delle trattative.
- Tomori e il muro rossonero: Dopo aver respinto i sondaggi di Juventus e Tottenham, il difensore inglese discute un prolungamento triennale (fino al 2030) che adeguerebbe l’ingaggio agli attuali standard dei top player della rosa.
- Loftus-Cheek e la fiducia di Max: Nonostante le voci su Sarri e la Lazio, Ruben è considerato fondamentale da Allegri. I colloqui per estendere l’accordo sono avviati, con la società che vuole premiare la sua duttilità tattica.
Pulisic: Il jolly nel contratto
Diverso è il discorso per Christian Pulisic. Sebbene la scadenza ufficiale sia fissata al 30 giugno 2027, il club respira con calma grazie a una clausola strategica:
- Opzione unilaterale: Il Milan ha il diritto di attivare unilateralmente il prolungamento fino al 2028, blindando di fatto lo statunitense per altre tre stagioni piene.
- Premio al merito: Nonostante non ci sia fretta, filtra la volontà di ritoccare verso l’alto l’ingaggio di Pulisic (portandolo verso i 5 milioni più bonus) come riconoscimento per essere diventato il vero trascinatore della squadra.