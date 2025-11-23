Connect with us

Mercato Milan, suggestione Thiago Silva a gennaio? Massimo Caputi sorprende tutti sul difensore brasiliano

Calciomercato Milan, Tare prende nota: aumenta la concorrenza per l'attaccante. Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan LIVE: Caprile il preferito per la porta, prende corpo la suggestione Thiago Silva

Caprile il preferito per il post Maignan? Derby anche sul mercato, Tare pronto a sfidare Ausilio. Lo scenario

Insigne punta al ritorno in Europa a gennaio: Italia opzione preferita, il Milan osserva la situazione? I dettagli

23 secondi ago

Thiago Silva

Mercato Milan, è viva la suggestione Thiago Silva per gennaio: Massimo Caputi, noto giornalista, non ha dubbi sul brasiliano

Intervenuto in esclusiva a Milannews24Massimo Caputi ha parlato così del momento del Milan in vista del derby di questa sera:

Come giudica l’eventuale ritorno di Thiago Silva?

«Thiago Silva è un giocatore straordinario. Sicuramente può servire per fare qualche spezzone di partita e soprattutto per dare carisma e personalità allo spogliatoio. In fin dei conti al Milan servono figure di questo tipo perchè in virtù dell’ultima tribolata stagione più ci sono certezze e meglio è. Il fatto però che il nostro campionato prenda giocatori così da una parte è bellissimo però dall’altra mi fa venire il dubbio che non siamo in grado di prendere giocatori di altro tipo».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CAPUTI

image 58

