Caputi: «Il Milan lotterà per lo scudetto, derby di questa sera sostanzialmente alla pari. Decisivi gli innesti di Tare e Allegri. Mercato? Servirebbe una punta e forse un difensore. Su Thiago Silva...» - ESCLUSIVA

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Massimo Caputi ha parlato così del momento del Milan in vista del derby di questa sera:

Partiamo dal derby di questa sera tra Inter e Milan: che gara si aspetta?

«Il derby è una gran bella sfida come sempre e questo che arriva è molto indicativo per entrambe le squadre. Io credo che le milanesi saranno protagoniste per vincere il campionato. L’Inter è più completa ma dall’altro lato c’è un Milan forte, che gioca solo il campionato e che ha messo dentro due giocatori come Modric e Rabiot che gli hanno fatto fare il salto di qualità e ha un allenatore che sa come gestire un grande club, come gestire le pressioni come quelle di un derby. Mi aspetto una bella partita, non so chi sia favorito. Teoricamente l’Inter ma di pochissimo. Quando si incontrano due squadre forti è molto difficile avere una favorita netta».

Quanto hanno inciso gli arrivi di Tare e Allegri rispetto alla complicata stagione dello scorso anno?

«Io credo che per un club come il Milan la società sia sempre determinante e in questo caso nella scelta di Tare e Allegri ha agito molto bene perchè ha portato due figure competenti, un direttore sportivo che sa il fatto suo e che ha avuto il merito in passato di andare a pescare giocatori che magari in pochi conoscevano. Allegri è invece una garanzia sotto tutti i punti di vista: nella gestione del gruppo e a livello di carisma perchè comunque è una figura credibile di fronte ai calciatori. Per me è stata una scelta ottima. So che Allegri è divisivo ma è altrettanto vero che è un grande allenatore, piaccia o no, per quello che ha vinto ma soprattutto per come ha gestito le vittorie e i momenti difficili. Anche alla Juve quando non ha vinto è riuscito a tenere in piedi la baracca di una squadra e di una società abbastanza confuse. Per questo dico che il Milan lotterà per lo scudetto».

Dove dovrebbero intervenire i rossoneri nel mercato di gennaio?

«Il primo ruolo che viene in mente è quello del centravanti. Il Milan, come altre squadre in Serie A, ha problemi con l’attaccante. Io sinceramente non riesco a spiegarmi questa parabola negativa di Gimenez perchè l’ho visto giocare più volte in Olanda e mi è sempre piaciuto. Vista la sua situazione è chiaro serva un centravanti che finalizzi a dovere. Poi forse qualcosa in difesa, a centrocampo il Milan è al completo, idem sugli esterni. Non dimentichiamoci però che il Milan gioca solo il campionato a prescindere da Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quando hai una squadra così forte che può allenarsi durante la settimana ha comunque un vantaggio non da poco rispetto a chi gioca ogni tre giorni».

Come giudica l’eventuale ritorno di Thiago Silva?

«Thiago Silva è un giocatore straordinario. Sicuramente può servire per fare qualche spezzone di partita e soprattutto per dare carisma e personalità allo spogliatoio. In fin dei conti al Milan servono figure di questo tipo perchè in virtù dell’ultima tribolata stagione più ci sono certezze e meglio è. Il fatto però che il nostro campionato prenda giocatori così da una parte è bellissimo però dall’altra mi fa venire il dubbio che non siamo in grado di prendere giocatori di altro tipo».

Oltre alla squadra di Allegri, quali sono per lei le favorite per lo scudetto?

«Questo è un campionato che deve ancora delineare gli equilibri. Al momento il Milan e l’Inter mi sembrano le squadre più attrezzate per vincerlo senza dimenticare il Napoli che lo scudetto l’ha vinto lo scorso anno e potenzialmente è più forte. Se però gli uomini di Conte lotteranno realmente per il titolo lo scopriremo nel prossimi ciclo di partite e capire se dovremo ricrederci o meno. Poi io sinceramente non vedo altre squadre. La Roma è prima ma non è attrezzata per lo scudetto, poi è chiaro che se si troverà in quelle posizioni nei prossimi mesi il discorso può cambiare. Anche la Juventus mi sembra un pò in ritardo e un pò alla ricerca di se stessa. Sicuramente non c’è una squadra che sembra nettamente più forte delle altre».

Chiudiamo con la Nazionale: riusciremo a tornare ai Mondiali?

«Io voglio essere ottimista e non voglio pensare che l’Italia non sia superiore prima all’Irlanda del Nord e poi ad una tra Bosnia e Galles. La storia di questi anni ci ha però insegnato che per noi è tutto molto complicato. Io non vorrei che ci sia anche un aspetto psicologico a limitare ancora di più quelle che sono le nostre potenzialità che non sono eccelse ma non sono neanche quelle viste in alcune partite tipo quella con la Norvegia. Io, ripeto, voglio essere ottimista. Non voglio credere che l’Italia non vada al Mondiale per la terza volta consecutiva. Penso soprattutto a tutti quei ragazzi che oggi hanno 12-13-14 anni che non hanno mai visto gli Azzurri ad un Mondiale. L’Italia al Mondiale non è solamente il fatto di esserci ma tutto quello che si porta dietro a livello sociale e di comunità anche tra amici. A noi questo manca da troppo tempo».

