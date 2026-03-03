Connect with us

Mercato Milan, tesoretto da 100 milioni: quattro i sacrificati per il nuovo Diavolo di Allegri

Mercato Milan, i rossoneri preparano quattro importanti cessioni estive per cambiare il volto della squadra di Massimiliano Allegri

Il Milan guarda al futuro e, con il ritorno in Champions League sempre più vicino, la dirigenza di via Aldo Rossi ha già iniziato a pianificare le grandi manovre per l’estate 2026. L’obiettivo è chiaro: alzare l’asticella della competitività fornendo a Massimiliano Allegri una rosa più profonda e qualitativa.

Mercato Milan, quattro i sacrificati in estate

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club rossonero punta a finanziare il prossimo mercato attraverso un “tesoretto” generato da quattro cessioni eccellenti, per un valore complessivo stimato in 100 milioni di euro:

  • Christopher Nkunku (35 milioni): L’attaccante francese, cercato già a gennaio dal Fenerbahce e monitorato dall’Atletico Madrid, non ha mai pienamente convinto per continuità. La sua partenza permetterebbe al Milan di recuperare l’investimento senza generare minusvalenze.
  • Youssouf Fofana (25 milioni): Nonostante la stima di Allegri, il centrocampista attira le sirene della Premier League. La cifra richiesta pareggerebbe quanto speso dal Milan per strapparlo al Monaco nel 2024.
  • Santiago Giménez (25 milioni): Ormai considerato fuori dai piani tecnici a causa dei troppi infortuni, il messicano cambierà aria per fare spazio a un nuovo numero 9 di caratura internazionale.
  • Pervis Estupiñán (15 milioni): L’esterno ecuadoriano, arrivato per 18 milioni dal Brighton, non è riuscito a imporsi e potrebbe tornare sul mercato per una cifra leggermente inferiore al costo d’acquisto.

Se il pacchetto arretrato rimarrà il punto fermo (con l’aggiunta di rincalzi), centrocampo e attacco subiranno una vera rivoluzione per supportare le ambizioni europee del Diavolo.

