Mercato Milan, Tare prepara il doppio colpo dal Parma: l’ultima indiscrezione non lascia dubbi sul futuro

Mercato Milan, osservatori al Tardini per Suzuki e soprattutto Pellegrino: Tare prepara il doppio colpo dal Parma

Il Milan continua la sua intensa attività di scouting, dimostrando una pianificazione meticolosa in vista delle future finestre di mercato. In particolare, l’attenzione della dirigenza rossonera si è concentrata sui campi della Serie A, teatro di due talenti che il Diavolo sta monitorando da vicino.

Secondo quanto riportato da MilanVibesHQ, lo scorso 19 ottobre, osservatori del club erano presenti alla gara tra Parma e Genoa. L’obiettivo principale della missione era duplice: monitorare da vicino l’estremo difensore Zion Suzuki e, soprattutto, l’attaccante Mateo Pellegrino.

Mercato Milan, Suzuki e Pellegrino nel mirino

Pellegrino, in particolare, è un nome che circola con sempre maggiore insistenza nei radar di Via Aldo Rossi. L’attaccante è seguito con «grande attenzione» dal Milan, che lo considera un profilo ideale per ringiovanire e potenziare il reparto offensivo. Come è noto, la ricerca di un nuovo terminale offensivo è strettamente legata al futuro incerto di Santiago Gimenez: in caso di cessione del messicano, Pellegrino rappresenterebbe una delle prime scelte per l’investimento.

Il giovane attaccante del Parma è apprezzato per le sue caratteristiche tecniche che si sposerebbero bene con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, il quale necessita di un elemento capace di muoversi e finalizzare con rapidità. L’osservazione diretta del suo rendimento contro una squadra di alto livello come il Genoa testimonia la serietà con cui il Milan sta valutando questa opzione. Parallelamente, l’attenzione verso Suzuki conferma che il Diavolo vuole avere un quadro completo delle alternative a Mike Maignan, nel caso in cui il nodo rinnovo non dovesse sciogliersi positivamente.