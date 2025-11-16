Mercato Milan, tre nomi nella lista di Tare per la difesa! Ecco gli obiettivi rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è più che mai concentrato sul presente, con l’imminente Derby della Madonnina alle porte, ma lo sguardo del club è già proiettato al prossimo calciomercato invernale. Nonostante l’imminente e probabile rinnovo contrattuale di Fikayo Tomori, il difensore inglese ritrovato e valorizzato da Massimiliano Allegri, il Diavolo è in cerca di rinforzi per la sua retroguardia.

L’obiettivo principale del DS Igli Tare, il nuovo e attento Direttore Sportivo dei rossoneri, è duplice: da un lato, sistemare numericamente il reparto difensivo e, dall’altro, aggiungere giocatori di alta qualità in grado di alzare il livello competitivo. Attualmente, la difesa a tre schierata dal tecnico toscano Allegri sembra aver trovato un’ottima quadratura grazie al solido trio composto da Pavlovic, dal “canterano” Matteo Gabbia e dallo stesso Tomori.

Obiettivi per gennaio: Tare cerca profili per stravolgere le gerarchie

Tuttavia, il ritrovato equilibrio non esclude l’arrivo di elementi che possano non solo allungare le rotazioni, ma persino stravolgere le attuali gerarchie. I rossoneri mirano a profili che uniscano qualità e quantità, in linea con la filosofia di rafforzamento voluta da Allegri.

A confermare le ambizioni del Milan in difesa sono i colleghi di Tuttosport, che hanno lanciato in mattinata i nomi di tre obiettivi di livello internazionale. Il quotidiano ha titolato inequivocabilmente: “Gomez, Gila e Kristensen obiettivi rossoneri per gennaio“.

Si tratta di tre profili che permetterebbero al Milan di acquisire versatilità e fisicità:

Joe Gomez (difensore centrale, versatile anche come terzino): l’esperto difensore inglese del Liverpool, noto per la sua velocità e la capacità di coprire più ruoli.

Mario Gila (giovane centrale spagnolo): un promettente difensore centrale della Lazio (o di un altro club di alto livello), apprezzato per la sua tecnica e la capacità di impostare.

Thomas Kristensen (esterno destro): il centrale danese dell'Udinese garantirebbe solidità dietro ma anche spinta e copertura sulla fascia, potendo agire sia da terzo di difesa che da esterno a tutta fascia.

La strategia del DS Tare è chiara: mettere a disposizione di Allegri una rosa profonda con la massima competitività, puntando su giocatori solidi capaci di inserirsi immediatamente negli schemi tattici. Il mercato di gennaio si preannuncia caldissimo per il Milan.