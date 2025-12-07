Mercato Milan, Tare pronto a cogliere l’occasione a gennaio? Suggestione che infiamma l’ambiente rossonero

 Mercato Milan, Tare pronto a cogliere l'occasione a gennaio?
9 minuti ago

Mercato Milan, Igli Tare pronto a cogliere l’occasione Moise Kean a gennaio? La situazione della Fiorentina può agevolare i rossoneri

Il mercato di gennaio si configura spesso come un’opportunità per cogliere occasioni dettate dalle crisi di campo che coinvolgono determinati calciatori. Questo è il caso di Moise Kean, attaccante che, dopo aver dominato in lungo e in largo lo scorso campionato con la sua miglior stagione in Serie A, si trova ora a vivere un autentico incubo. In questa annata tragica, Kean è fermo a soli due gol ed è uno degli uomini simbolo di una Fiorentina ultima in classifica con soli 6 punti e senza vittorie in Serie A.

Mercato Milan, occasione Kean a gennaio?

Il clima a Firenze è tesissimo, con la sconfitta patita contro il Sassuolo che ha ulteriormente aggravato la situazione. Il direttore sportivo della Viola, Roberto Goretti, ha espresso pubblicamente il suo disappunto per la situazione, commentando anche un acceso siparietto tra Kean e Mandragora: «Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente».

Il caos in corso alla Fiorentina e il momento negativo di Kean, unito alla necessità del Milan di trovare un attaccante, hanno innescato una riflessione esterna ma molto suggestiva sul mercato. Il collega Marco Varini, noto tifoso rossonero, ha scritto sul proprio profilo X (ex Twitter) un messaggio che suona come un esplicito invito ad agire per la dirigenza del Diavolo:

PAROLE – «Io sul mercato di gennaio dirò una cosa sola: Il treno Kean è un treno che passa una sola volta nella vita. Non ci sarà un’altra situazione come questa della Fiorentina. A buon intenditore…»

Come sottolinea Calciomercato.it, queste parole suggeriscono che la crisi profonda che sta vivendo l’attaccante italiano potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per il Milan di assicurarsi un giocatore di provato valore in Serie A a condizioni di mercato vantaggiose.

