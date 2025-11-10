Kean salta la nazionale, il bomber non ha smaltito il problema fisico: chi è stato convocato al suo posto. Le ultimissime notizie

Cambio di programma e modifica forzata nelle convocazioni del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso in vista degli ultimi due cruciali impegni dell’Italia nel girone di qualificazione al Mondiale. Come riporta l’ANSA, l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, non potrà rispondere alla chiamata azzurra a causa di un infortunio rimediato con il suo club di appartenenza.

Un’assenza importante per il reparto offensivo, ma il CT ha già individuato il sostituto. Al posto di Kean, Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi. Una chiamata che rappresenta una nuova opportunità per il giovane talento, che il 14 ottobre scorso aveva già avuto modo di assaporare il campo con la maglia della Nazionale, debuttando nei minuti finali del match contro Israele a Udine.

Il raduno degli Azzurri è fissato per domani, lunedì 10 novembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel pomeriggio, la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento, dando il via ufficiale alla preparazione per la doppia sfida.

L’agenda della Nazionale prevede due gare fondamentali per blindare la qualificazione. Il primo impegno vedrà l’Italia volare a Chișinău per affrontare la Moldova il 13 novembre. Tre giorni dopo, il 16 novembre, gli Azzurri torneranno in Italia per ospitare la Norvegia in un match che potrebbe essere decisivo per il primato nel girone. Ad aprire ufficialmente il raduno, alle ore 14:00, sarà la conferenza stampa pre-impegni dello stesso Gennaro Gattuso, che illustrerà strategie e obiettivi.