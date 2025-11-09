Connect with us

Kean, tegola per l'Italia di Gattuso! L'attaccante si ferma e l'ex Milan corre ai ripari

Leao centravanti per il futuro: l'evoluzione tattica di Allegri e il crollo momentaneo di Nkunku. Cosa cambia in casa rossonera

Esonero Juric, tecnico a forte rischio dopo la rocambolesca sconfitta contro il Sassuolo. Le ultime

Roma Udinese 2-0: Gasperini primo e in attesa dell'Inter. Il resoconto del match

Mercato Milan, aneddoto Panichelli! Non è più un obiettivo dei rossoneri ma la ricostruzione lascia di stucco: cosa è successo

Kean, tegola per l’Italia di Gattuso! L’attaccante si ferma e l’ex Milan corre ai ripari

Kean

Kean, grossa tegola per l’Italia di Gattuso: l’attaccante si ferma per infortunio e l’ex allenatore del Milan lo sostituisce con Cambiaghi

Un cambio obbligato e un forfait pesante per l’Italia del CT Gennaro Gattuso in vista dei prossimi, decisivi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026.

Il Commissario Tecnico deve rinunciare a Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina (e in estate accostato anche al calciomercato Milan), infortunatosi con il suo club. Al suo posto, Gattuso ha richiamato l’attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi.

Per Cambiaghi si tratta di un ritorno importante nel gruppo azzurro, dopo il suo esordio in Nazionale maggiore lo scorso 14 ottobre. La sua convocazione è un segnale di fiducia per un giocatore in crescita.

Gli Azzurri si raduneranno domani a Coverciano per preparare le due trasferte fondamentali contro la Moldova (giovedì 13 novembre) e la Norvegia (domenica 16 novembre).

