Kean, tegola per l’Italia di Gattuso! L’attaccante si ferma e l’ex Milan corre ai ripari
Un cambio obbligato e un forfait pesante per l’Italia del CT Gennaro Gattuso in vista dei prossimi, decisivi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026.
Il Commissario Tecnico deve rinunciare a Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina (e in estate accostato anche al calciomercato Milan), infortunatosi con il suo club. Al suo posto, Gattuso ha richiamato l’attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi.
Per Cambiaghi si tratta di un ritorno importante nel gruppo azzurro, dopo il suo esordio in Nazionale maggiore lo scorso 14 ottobre. La sua convocazione è un segnale di fiducia per un giocatore in crescita.
Gli Azzurri si raduneranno domani a Coverciano per preparare le due trasferte fondamentali contro la Moldova (giovedì 13 novembre) e la Norvegia (domenica 16 novembre).