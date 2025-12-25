Mercato Milan: strategia “low cost” e intrigo serbo per il 2026. La strategia di Tare e Furlani

Mercato Milan, Tare e Furlani hanno una precisa strategia tra gennaio e giugno: inverno low cost, estate coi fuochi d’artificio

Il calciomercato invernale del Milan si muove sul filo dell’equilibrio tra necessità immediate e visioni a lungo termine. Come sottolineato da Calciomercato.com, la filosofia di Via Aldo Rossi è chiara: massimizzare i risultati con investimenti mirati, in attesa di un 2026 che si preannuncia scoppiettante.

Mercato Milan, gli acquisti già “in canna”

Igli Tare e Geoffrey Moncada hanno già piazzato i primi colpi per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri:

Niclas Füllkrug: L’affare dell’inverno. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni dal West Ham. Il “Panzer” è già a Milanello per i test fisici, pronto al debutto del 2 gennaio a Cagliari.

L’affare dell’inverno. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni dal West Ham. Il “Panzer” è già a Milanello per i test fisici, pronto al debutto del 2 gennaio a Cagliari. Juan David Arizala: Il talento colombiano classe 2005 arriva dall’Independiente Medellín per 3 milioni di euro. Occupato il primo slot da extracomunitario; per lui si valuta il prestito al Tolosa o l’inserimento tra Milan Futuro e Prima Squadra.

Difesa: Joe Gomez e il rebus Gatti

La priorità resta un centrale. Joe Gomez (Liverpool) è l’obiettivo numero uno per duttilità, ma Arne Slot non ha ancora dato il via libera al prestito. Parallelamente, Allegri ha chiamato personalmente Federico Gatti. La Juventus fa muro sul prestito, ma si fa strada l’ipotesi di un clamoroso scambio con Koni De Winter, che permetterebbe ai bianconeri di recuperare un giocatore utile per le liste UEFA.

L’asse Ristic: Da Kostic a Vlahovic

L’operazione più strategica riguarda Andrej Kostic, stellina del Partizan Belgrado. Bloccare il secondo slot extracomunitario per lui non è solo una scelta tecnica, ma diplomatica: il suo agente, Darko Ristic, è lo stesso di Dusan Vlahovic. Portare Kostic a Milano ora significherebbe avere una corsia preferenziale per il bomber bianconero, in scadenza nel 2026, puntando a un clamoroso colpo a parametro zero.