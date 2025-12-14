Mercato Milan, Tare si muove: due opzioni per l’attacco ma possono arrivare solo con questa formula. I dettagli

Mercato Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, tiene in caldo le opzioni Fullkrug e Zirkzee per l’attacco ma solo in prestito

Il Milan continua la sua ricerca di un centravanti esperto e subito pronto per Massimiliano Allegri, ma la strategia per il mercato di gennaio è chiara: trovare una soluzione che non gravi sulle casse del club nel breve termine.

Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, due dei nomi più caldi in orbita rossonera sono quelli di Joshua Zirkzee e Niclas Fullkrug. Entrambi gli attaccanti sono ritenuti profili validi e adatti a garantire quel “bottino di gol superiore” richiesto dal tecnico livornese.

Mercato Milan, la condizione Sine Qua Non: il prestito

Nonostante l’interesse, la dirigenza del Milan è disposta a prendere in considerazione l’arrivo di Zirkzee o Fullkrug solo ed esclusivamente con la formula del prestito.

Il talento olandese, pur ritenuto l’opzione migliore per il futuro, arriverebbe solo con una soluzione temporanea per consentirgli di rilanciarsi dopo un periodo difficile. Fullkrug (West Ham): Il panzer tedesco, desideroso di trovare continuità, è sul mercato, ma il Milan cercherebbe di evitare l’esborso immediato per il suo cartellino.

Questa strategia permette al Milan di risolvere l’urgenza in attacco, garantendo ad Allegri alternative a Pulisic e Leão, senza però stravolgere il budget che verrà, con ogni probabilità, destinato a colpi più mirati e onerosi in estate.