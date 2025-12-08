Mercato Milan, Allegri chiede rinforzi in difesa: Tare punta al doppio colpo. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’esigenza di rafforzare il reparto difensivo è una delle priorità assolute sul tavolo del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio chiamato a ridisegnare l’organico a disposizione del neo-allenatore, Massimiliano Allegri. L’attuale rosa del Diavolo presenta infatti poche alternative affidabili ai tre titolari inamovibili: l’inglese Fikayo Tomori, l’italiano Matteo Gabbia e l’emergente serbo Strahinja Pavlovic.

Al momento, l’unica vera opzione di esperienza nelle rotazioni del tecnico livornese è Koni De Winter, il giovane difensore belga. Il giovanissimo David Odogu è considerato ancora troppo acerbo per poter incidere con continuità ad alti livelli, motivo per cui Allegri ha esplicitamente richiesto innesti di spessore per garantire profondità e qualità al reparto arretrato.

🔎 Obiettivi Neroverdi: Muharemovic e Idzes nel mirino dei Rossoneri

Mentre il sogno romantico di un clamoroso ritorno del trentanovenne brasiliano Thiago Silva, l’ex capitano del PSG e del Chelsea, resta per ora una suggestione affascinante ma poco concreta, il Milan si sta concentrando su obiettivi più realistici e promettenti. Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, gli occhi di Igli Tare sono puntati in maniera decisa su due talenti del Sassuolo.

Si tratta del bosniaco Tarik Muharemovic e dell’indonesiano Jay Idzes. Entrambi i difensori centrali si stanno mettendo in grande evidenza con la maglia neroverde. Un segnale della concretezza dell’interesse dei Rossoneri è emerso sabato scorso: in occasione della gara Sassuolo-Fiorentina, un osservatore del Milan era presente sugli spalti del Mapei Stadium per monitorare da vicino le prestazioni del classe 2003 bosniaco e del classe 2000 indonesiano.

Muharemovic, che ha anche trovato la via del gol contro i viola, è una colonna portante della difesa del Sassuolo, ma il suo acquisto si presenta complesso. Sull’ex Juventus (che vanta ancora il 50% sulla futura rivendita) c’è anche la concorrenza agguerrita dei cugini dell’Inter. L’altro obiettivo, Jay Idzes, difensore solido e fisico, era già seguito dal Diavolo ai tempi in cui vestiva la maglia del Venezia, club che lo ha poi ceduto proprio al Sassuolo in estate. La corsa ai rinforzi è ufficialmente aperta e Tare è pronto a muoversi per accontentare le richieste di Allegri.