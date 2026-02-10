Mercato Milan, Tare pensa al difensore in estate: c’è già un favorito. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato invernale si è concluso da appena una settimana e il Milan ha scelto la linea della prudenza. Nonostante le voci, la società di via Aldo Rossi ha deciso di non intervenire nel reparto arretrato. Una scelta strategica ponderata da Igli Tare, l’esperto Direttore Sportivo noto per il suo fiuto nello scovare talenti internazionali, che insieme alla dirigenza ha preferito non forzare la mano. Con una sola competizione da affrontare e l’esplosione di Koni De Winter, il giovane difensore belga ex Genoa che sta dimostrando una crescita esponenziale, la necessità di un rinforzo immediato è venuta meno.

La difesa di Allegri: equilibrio e prospettive

Attualmente, la formazione guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato a Milano per portare solidità e pragmatismo, si poggia su una difesa a tre ormai consolidata. Il terzetto titolare, composto dall’insostituibile Fikayo Tomori, dal solido Matteo Gabbia e dal possente centrale serbo Strahinja Pavlovic, ha garantito finora ottime garanzie.

Nelle ultime uscite, proprio De Winter ha scalato le gerarchie, sfruttando le assenze dei compagni per mostrare autorevolezza e guadagnarsi la piena fiducia di Allegri. Tuttavia, alle loro spalle resta solo il giovanissimo David Odogu, promettente centrale classe 2006 considerato però ancora troppo acerbo per palcoscenici di alto livello. In vista della prossima stagione, con il probabile ritorno degli impegni europei, il Diavolo avrà bisogno di un roster più profondo e qualitativo.

Obiettivo Mario Gila: la strategia di Tare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista dei rossoneri è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo classe 2000, perno della retroguardia della Lazio ed ex canterano del Real Madrid, è il profilo ideale individuato da Igli Tare per innalzare il tasso tecnico della squadra.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2027 e avrebbe già comunicato al club biancoceleste la volontà di non rinnovare. Per questo motivo, i rossoneri stanno preparando un’offerta che oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro. La trattativa non è però semplice: la Lazio dovrà infatti versare il 50% della rivendita al Real Madrid, fattore che potrebbe spingere il club capitolino a fare resistenza sul prezzo. L’interesse del Milan resta comunque fortissimo e l’estate si preannuncia rovente per portare lo spagnolo alla corte di Allegri.