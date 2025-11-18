Mercato Milan, si studia il super colpo per l’estate! A gennaio… Dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo l’arrivo del fuoriclasse croato Luka Modric, il Milan non sembra intenzionato a fermarsi nella sua campagna di reclutamento di leader di caratura mondiale. Sulle pagine di Tuttosport di stamattina, rimbalza l’indiscrezione di un interesse concreto dei Rossoneri per un altro campione assoluto: il bomber polacco Robert Lewandowski, attualmente in forza al Barcellona.

Il club di via Aldo Rossi, forte dell’esperienza del tecnico toscano Massimiliano Allegri in panchina, e con il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, attento alle opportunità di mercato, punta a inserire nella rosa un attaccante di sicuro affidamento che possa risolvere il problema della finalizzazione, reso evidente anche dalle recenti difficoltà di Santiago Gimenez.

Lewandowski e la Finestra Estiva: Impossibile a Gennaio

La situazione contrattuale dell’attaccante polacco è complessa: il suo legame con il Barcellona scade il prossimo 30 giugno, anche se il club catalano detiene un’opzione per il rinnovo unilaterale. Nonostante ciò, i Blaugrana si stanno già muovendo per tutelarsi in caso di addio del loro centravanti.

Come riporta Tuttosport, il colpo Lewandowski è ritenuto impossibile già nella finestra di mercato invernale a gennaio. Tuttavia, la pista potrebbe scaldarsi in vista della sessione estiva. Per un affare di tale portata, il bomber dovrebbe necessariamente venire incontro alle esigenze economiche del Diavolo.

A tal proposito, non sono casuali i contatti già avviati con Pini Zahavi, l’agente del calciatore. Zahavi è una figura ben nota a Milanello, avendo portato in estate un altro suo assistito, l’estroso trequartista Christopher Nkunku, ad indossare la maglia Rossonera.

Un Nuovo Leader per la Champions League

L’eventuale arrivo di Lewandowski, che compirà 37 anni, non sarebbe solo una soluzione tecnica, ma una mossa strategica per lo spogliatoio. Avere un altro esempio di longevità e professionalità come lui, oltre a Modric, sarebbe fondamentale per la crescita della squadra, specialmente in vista della prossima stagione in cui il Milan nutre forti speranze di tornare a giocare la Champions League.

Il polacco, infatti, nonostante l’età, continua a segnare con impressionante continuità, confermandosi un vero bomber in grado di risolvere uno dei problemi principali riscontrati dal tecnico Allegri in questa prima parte di stagione. Il tentativodel club è lanciato.