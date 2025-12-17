Mercato Milan, Tare ha una tentazione fortissima per la difesa: proposto nelle ultime ore. Cosa sta succedendo

Calciomercato
Mercato Milan, Igli Tare ha una tentazione molto forte per la difesa in vista di gennaio: Andreas Christensen del Barcellona
Mentre il Milan si concentra sulla semifinale di Supercoppa a Riad, il calciomercato continua a bollire in Europa. L’ultima suggestione porta il nome di Andreas Christensen, difensore del Barcellona, che secondo l’esperto Matteo Moretto sarebbe stato offerto a diversi top club in vista della sessione di gennaio.
Mercato Milan, la situazione in casa blaugrana
L’avventura di Christensen in Catalogna sembra essere giunta a un bivio. Ecco i fattori che spingono per un addio:
- Scadenza 2026: Proprio come la “suggestione” Dybala che abbiamo monitorato per il futuro, anche il danese ha un contratto che scade tra 6 mesi. Il Barcellona vuole evitare di perderlo a cifre irrisorie o a zero.
- Rientro dall’Infortunio: Il giocatore è appena tornato a disposizione, ma lo spazio nelle rotazioni di Flick sembra essersi ridotto drasticamente.
- Necessità di Cassa: Il Barcellona ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e Christensen è uno dei profili sacrificabili per fare mercato in entrata.
Perché Christensen può servire ad Allegri
L’idea Milan non è affatto campata in aria, specialmente considerando le ultime notizie dall’infermeria:
- Emergenza Gabbia: L’infortunio al ginocchio dell’italiano ha accorciato le rotazioni. Sebbene De Winter stia scalando le gerarchie, un innesto di esperienza internazionale sarebbe fondamentale.
- Adattabilità Tattica: Christensen ha giocato ad altissimi livelli sia nella difesa a tre (vincendo la Champions col Chelsea) sia a quattro. Per il sistema di Allegri, che alterna spesso i due moduli, sarebbe il profilo “universale” perfetto.
- Leadership: In un reparto che conta giovani come Pavlovic e De Winter, la sua calma olimpica e la qualità nell’impostazione dal basso sarebbero un valore aggiunto.
Il piano di Tare
Al momento, come confermato da Moretto, si tratta di un’opportunità di mercato. Igli Tare è focalizzato sulla chiusura di Füllkrug per l’attacco, ma la difesa resta un cantiere aperto.