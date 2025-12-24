Mercato Milan, Tare aggiunge un nome ai papabili difensori per Allegri. Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato invernale dei rossoneri è in piena ebollizione. Nonostante l’operazione che porterà a Milano Niclas Füllkrug, centravanti tedesco di grande fisicità proveniente dal West Ham, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la priorità assoluta per completare la rosa è ora il reparto arretrato.

L’identikit di Allegri e il sogno sfumato Thiago Silva

Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per la sua meticolosa cura della fase difensiva, ha tracciato un profilo chiaro per il rinforzo ideale: un giocatore esperto e, soprattutto, duttile. Il mister desidera un elemento capace di agire sia come centrale in una linea a quattro, sia come “braccetto” in una difesa a tre.

Inizialmente, la prima scelta del tecnico era stata il grande ex Thiago Silva, difensore brasiliano dalla classe infinita e leader carismatico. Tuttavia, la proprietà RedBird e Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese esperto nel bilanciare competitività e sostenibilità finanziaria, hanno preferito declinare l’operazione per motivi anagrafici (con il classe ’84 che si è poi accasato al Porto). La linea societaria del Diavolo è ferma: si procederà solo per operazioni low cost, preferibilmente in prestito con diritto di riscatto.

La suggestione Nathan Aké dal Manchester City

In questo scenario di mercato, sta prendendo quota il nome di Nathan Aké. Il difensore olandese del Manchester City, mancino naturale dotato di grande intelligenza tattica e tecnica, sta trovando pochissimo spazio sotto la guida di Pep Guardiola, l’allenatore spagnolo pioniere del calcio posizionale. Aké, che compirà trent’anni a febbraio, avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria per non rischiare di perdere il posto con la sua Nazionale in vista del Mondiale 2026.

Margini e rischi dell’operazione per il Diavolo

I rapporti tra i rossoneri e i Citizens sono storicamente solidi, il che potrebbe favorire un trasferimento con la stessa formula utilizzata per Füllkrug. Tuttavia, Igli Tare valuta con attenzione i rischi: nell’ambiente del Diavolo è ancora vivo il ricordo di Kyle Walker, terzino inglese dalla velocità bruciante che, arrivato un anno fa, non è riuscito a incidere secondo le aspettative. Nonostante ciò, il profilo di Aké appare perfetto per la visione tattica di Allegri, garantendo quel mix di esperienza internazionale e versatilità che serve per blindare la difesa dei rossoneri nella corsa scudetto.