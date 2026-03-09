Mercato Milan, Tare e Allegri spingono per un grande ritorno: i dettagli e il profilo su cui puntano i rossoneri

Mercato Milan, Tare e Allegri puntano a un grande ritorno in Serie A in vista della prossima stagione: ecco di chi si tratta

Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoSport, il Milan starebbe cullando un colpo clamoroso per la prossima stagione: il ritorno in Italia di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista classe 1995, attualmente in forza all’Al-Hilal, rappresenta il profilo ideale per coniugare forza fisica e qualità tecnica, caratteristiche fondamentali per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’operazione, tuttavia, si scontra con una realtà economica complessa, dato che il “Sergente” ha un contratto fino al 2028 con il club arabo.

Mercato Milan, lo scoglio dell’ingaggio: servirebbe un sacrificio enorme per il serbo

L’ostacolo principale per la dirigenza rossonera è rappresentato dalle cifre astronomiche percepite dal giocatore in Arabia Saudita. «Guadagna circa 20 milioni di euro a stagione, una somma neanche lontanamente immaginabile per le casse rossonere», si legge nel report. Il colpo sarebbe però ampiamente concordato tra l’allenatore e il direttore sportivo Igli Tare, che lo portò alla Lazio e lo considera da sempre un suo pupillo. Anche Allegri, in passato, aveva tentato più volte di portarlo alla Juventus, vedendo in lui il prototipo del centrocampista moderno.

Il successo della trattativa dipenderà quasi esclusivamente dalla volontà di Milinkovic-Savic di ridursi drasticamente lo stipendio pur di tornare a competere ad alti livelli in Europa. Per il Milan, assicurarsi un calciatore di livello internazionale come il serbo significherebbe mandare un segnale chiaro alle rivali per la lotta scudetto, garantendo ad Allegri quella fisicità necessaria per dominare il reparto mediano. I contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi, con la speranza che il desiderio di Serie A prevalga sui petrodollari.