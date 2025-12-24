Mercato Milan, il punto su Niklas Sule. La verità di Fabrizio Romano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan sta vivendo giorni di estrema frenesia. Con l’innesto ufficiale di Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca arrivato per dare peso all’attacco, l’attenzione della dirigenza si è spostata sulla ricerca di un rinforzo per la retroguardia. Nelle ultime ore, il nome di Niklas Süle, il gigantesco difensore centrale del Borussia Dortmund noto per la sua forza fisica e l’esperienza internazionale, era stato accostato con insistenza al Diavolo. Tuttavia, a fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Fabrizio Romano, il noto giornalista ed esperto di trattative globali.

La smentita di Romano: nessuna trattativa per Süle

Attraverso i propri canali social, la fonte ha spento gli entusiasmi dei tifosi della compagine rossonera che speravano nell’arrivo del “Panzer” tedesco. Nonostante i rumors circolati con forza, Fabrizio Romano ha precisato che, allo stato attuale, non esiste alcuna negoziazione concreta tra il club di via Aldo Rossi e i gialloneri di Germania.

«A me oggi non risulta che il Milan sia in negoziazione per Süle, non mi risulta che sia un nome caldo o concreto», ha dichiarato l’esperto. Secondo Romano, sebbene il profilo del difensore sia di alto livello, non rientrerebbe nei piani immediati della società meneghina, che sta valutando altri profili per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e cultore della fase difensiva d’eccellenza.

Le strategie di Igli Tare per la difesa

Il lavoro di Igli Tare, il nuovo DS del Milan e stratega del mercato internazionale, prosegue dunque su binari differenti. Dopo il “no” ricevuto da Thiago Silva, l’intramontabile fuoriclasse brasiliano che ha deciso di restare in patria, il nome di Süle era apparso come una possibile alternativa, ma le smentite attuali spostano il mirino altrove.

Il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, incaricato di costruire una squadra solida e competitiva per i vertici della Serie A, starebbe monitorando profili più giovani o opportunità in prestito che si sposino meglio con la filosofia di RedBird. Il Milan non ha fretta e, forte della fiducia in Allegri, il tecnico livornese tornato per riportare ordine tattico, attenderà l’occasione giusta senza farsi trascinare da speculazioni infondate. La caccia al difensore centrale resta aperta, ma il futuro della retroguardia dei rossoneri non sembra parlare la lingua di Niklas Süle.