Mercato Milan, svelata la strategia per gennaio! Colpo in difesa ma solo a queste condizioni. I dettagli

Mercato Milan, i rossoneri interverranno sicuramente in difesa a gennaio ma cogliendo solo un’occasione low cost o in prestito

La dirigenza rossonera sta affrontando con pragmatismo la ricerca di un centrale di difesa per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri in vista della prossima finestra di mercato. La priorità è chiara: integrare la rosa senza appesantire il bilancio con spese folli.

Mercato Milan, Tare a caccia di occasioni in difesa

Secondo quanto riportato da TMW, la strategia del Milan in questo settore è quella di valutare i profili più disparati, ma mantenendo un punto fermo: l’idea è quella di non effettuare nella prossima finestra di calciomercato un investimento massiccio. Piuttosto, l’obiettivo è quello di cogliere un’occasione.

Questa impostazione è dettata dalla necessità di agire con cautela, forse in attesa di definire meglio le risorse finanziarie per il mercato estivo, o semplicemente per tamponare l’emergenza con una soluzione temporanea ma efficace. La formula prediletta, in linea con questa filosofia di basso impatto economico, è «preferibilmente in prestito».

La dirigenza è dunque al lavoro per individuare difensori che, per motivi contrattuali, di spazio nelle rispettive squadre o di opportunità legate a fine prestito, possano liberarsi temporaneamente, offrendo un rinforzo immediato e di qualità senza l’obbligo di riscatto. L’attenzione è rivolta sia a profili giovani che a elementi più esperti, purché rientrino in questa logica di rischio contenuto. L’obiettivo è supportare Allegri garantendo al tecnico toscano maggiori opzioni, specialmente considerando i continui impegni su più fronti, ma senza distogliere il focus dal piano di sostenibilità finanziaria del club.