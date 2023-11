Mercato Milan, idee chiare per gennaio: sono due le soluzioni in difesa

Mercato Milan, il club rossonero ha le idee chiare per quanto riguarda la sessione di gennaio: due le strade per il difensore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso la strategia per quanto riguarda la sessione di gennaio, in particolare riguarda alla questione difensore centrale.

I rossoneri acquisteranno o un calciatore in scadenza a giugno 2024 a titolo definitivo oppure un centrale in prestito, magari con diritto di riscatto, da una squadra importante.