Mercato Milan: manca solo il sì, Furlani depenna un nome dalla lista degli obiettivi per rinforzare la fascia

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ormai manca solamente il sì di Soppy per concludere la trattativa che porterà Singo all’Atalanta, con l’esterno ivoriano seguito anche dal mercato Milan. I nerazurri e il Torino hanno già trovato l’accordo: 15 milioni di operazione. In particolare, i nerazzurri pagheranno 7 milioni di euro (a cui aggiungeranno Soppy) per arrivare all’esterno del Torino, che ha già accettato la nuova destinazione.

Per l’ok definitivo di Soppy invece, il calciatore vuole prima parlare con il Torino per capire bene quanto verrebbe impiegato durante la stagione. Per questo motivo, tra oggi 9 agosto e domani è prevista una call tra il calciatore, Vagnati e forse anche Ivan Juric.