Mercato Milan, concorrenza Lazio per un centrocampista: ecco chi! Sfida con i biancocelesti per l’ex Fiorentina Torreira

Per il mercato del Milan è tornato di moda il nome di Lucas Torreria, ex centrocampista della Fiorentina e attuale giocatore del Galatasaray.

Come riporta Il Messaggero, non c’è solo il Milan: anche la Lazio è su di lui, per sostituire Marcos Antonio.