Mercato Milan, il suggestivo dilemma di Tare: Sergio Ramos o Thiago Silva a gennaio? Lo spagnolo favorito da tre fattori chiave: ecco quali

Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Mateta: Tare in contatto con il Palace, l'affare dipende da Gimenez. Cosa può succedere a gennaio

Sergio Ramos, proposto al Milan: la mossa degli intermediari. Il classe 1986 è un'occasione

Calciomercato Milan LIVE: dirigenza convinta sul rinnovo di Leao, viva la suggestione Sergio Ramos

Calciomercato Milan, Maignan fenomeno ma stipendio non al top: la clausola rinnovo per respingere Inter e Chelsea

13 minuti ago

Mercato Milan, la dirigenza valuta il ritorno di Thiago Silva ma l’opzione Sergio Ramos risulterebbe più semplice per età e condizioni contrattuali

Il Milan si prepara ad affrontare il calciomercato di gennaio con la consapevolezza di dover rinforzare la difesa, e i nomi sul taccuino sono di altissimo livello. La dirigenza rossonera si trova di fronte a un dilemma affascinante ma complesso, con la possibilità di ingaggiare due dei più grandi difensori dell’ultima generazione: Thiago Silva e Sergio Ramos. Entrambi offrirebbero leadership, carisma e mentalità vincente, ma le loro condizioni contrattuali pendono nettamente a favore dello spagnolo.

Mercato Milan, Sergio Ramos o Thiago Silva?

Il fattore decisivo è l’attuale status di Sergio Ramos: l’ex Real Madrid e Siviglia sarà svincolato a gennaio 2026, presentandosi come una clamorosa opportunità a parametro zero per i club italiani. Non solo, ma Ramos, che non pretende di giocarle tutte in questa fase della carriera, si accontenterebbe anche di un contratto di 6 mesi secchi, valido fino a giugno, per poi rivalutare la situazione. Questo lo renderebbe l’innesto ideale per l’immediato.

Di contro, l’opzione Thiago Silva risulterebbe più complessa da definire. Il difensore brasiliano, pur legato da un profondo affetto ai colori rossoneri, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e chiederebbe un impegno maggiore: una durata di un anno e mezzo di contratto. Questo rappresenterebbe un investimento più lungo per un giocatore che, a differenza di Ramos, non arriverebbe gratuitamente a gennaio, rendendo necessaria una trattativa con il suo club attuale. A pesare sull’analisi del rischio è anche l’età: Sergio Ramos è due anni più giovane (classe ’86 contro il brasiliano classe ’84). L’arrivo dello spagnolo, oltre a essere più conveniente e rapido per l’immediato, offrirebbe una soluzione meno vincolante a lungo termine per il Diavolo.

