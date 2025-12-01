Connect with us

Mercato Milan, digiuno preoccupante: zero gol e mercato bloccato. Due squadre su Santiago Gimenez

Sergio Ramos Milan, suggestione a zero: lo spagnolo si offre ai rossoneri dopo l'addio al Messico. Concorrenza in Serie A? La situazione

Calciomercato Milan, Tare a caccia di attaccanti a gennaio? Idea viva ma possibile solo in un caso. Ecco quale

Zirkzee rompe il digiuno e lancia il Manchester United ma il mercato incombe: Tare sfida una big di Serie A

Rinnovo Maignan, il Milan si affida al "patto di serenità" per allontanare lo spettro del divorzio. Lo scenario per giugno

Mercato Milan, digiuno preoccupante: zero gol e mercato bloccato. Due squadre su Santiago Gimenez

10 minuti ago

Santiago Gimenez

Mercato Milan: le difficoltà realizzative delle due punte spingono il club a riflettere. Due inglesi su Santiago Gimenez

L’allarme rosso risuona nell’area di rigore avversaria, ma questa volta per l’assenza di pericoli concreti creati dalle bocche da fuoco rossonere. Il reparto offensivo del Milan sta vivendo un momento di profonda difficoltà, incarnato dai numeri impietosi delle sue punte di diamante: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. In questa prima parte di stagione, entrambi gli attaccanti stanno faticando parecchio a trovare la via della rete, tanto da essere ancora clamorosamente a secco in questo campionato. Un digiuno prolungato che, al netto delle prestazioni complessive della squadra, inizia a pesare sulle ambizioni rossonere e impone riflessioni immediate.

Di fronte a questa sterilità offensiva, la dirigenza non intende restare a guardare. Come riportato stamattina dalle colonne del Corriere della Sera, il club si sta già guardando intorno alla ricerca di qualche opportunità di mercato da cogliere al volo in vista della finestra di gennaio. Tuttavia, la strategia finanziaria di via Aldo Rossi rimane ferrea e improntata alla sostenibilità: eventuali nuovi investimenti per rinforzare l’attacco saranno possibili solo ed esclusivamente previa cessione. Non ci sarà spazio per spese fuori budget senza prima aver alleggerito la rosa e incassato risorse fresche.

Mercato Milan, due club inglesi su Santiago Gimenez

In questo scenario, gli occhi sono puntati Oltremanica. La speranza del management rossonero è che il ricco mercato della Premier League possa venire in soccorso sbloccando l’impasse. In particolare, club come il West Ham o il Sunderland, che hanno mostrato interesse per il centravanti messicano, potrebbero rappresentare la chiave di volta. Se queste società dovessero formulare una proposta importante per l’acquisto di Gimenez a titolo definitivo, il Milan avrebbe finalmente il tesoretto necessario per intervenire e regalare un nuovo bomber, risolvendo l’enigma del gol perduto.

