Calciomercato Milan, Tare a caccia di attaccanti a gennaio? Idea viva ma possibile solo in un caso. Ecco quale

Zirkzee rompe il digiuno e lancia il Manchester United ma il mercato incombe: Tare sfida una big di Serie A

Rinnovo Maignan, il Milan si affida al "patto di serenità" per allontanare lo spettro del divorzio. Lo scenario per giugno

Mercato Milan, il suggestivo dilemma di Tare: Sergio Ramos o Thiago Silva a gennaio? Lo spagnolo favorito da tre fattori chiave: ecco quali

Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Mateta: Tare in contatto con il Palace, l'affare dipende da Gimenez. Cosa può succedere a gennaio

Calciomercato Milan, Igli Tare sta pensando ad un attaccante a gennaio: affondo possibile solo se partisse Santiago Gimenez

L’attacco del Milan sta attraversando una fase di preoccupante involuzione che accende più di un campanello d’allarme a Milanello nonostante i risultati di squadra siano positivi. Al centro delle riflessioni tecniche c’è soprattutto il rendimento di Christopher Nkunku: il francese continua il suo inesorabile periodo no e, anche nell’ultimo match vinto contro la Lazio, non è riuscito a lasciare il segno, non convincendo critica e tifosi. Il dato più allarmante riguarda la concretezza sotto porta: l’attaccante è ancora clamorosamente a secco in questo campionato. Una crisi realizzativa che si somma all’assenza forzata di Santiago Gimenez, anch’esso fermo a quota zero gol nella Serie A 2025-2026. Nel caso del centravanti messicano, però, pesa la sfortuna: il giocatore è ancora ai box per un fastidioso problema alla caviglia che ne sta limitando drasticamente l’utilizzo.

Calciomercato Milan, Tare vuole una punta a gennaio: dipende da Gimenez

Questa doppia assenza di gol dal reparto avanzato sta spingendo la dirigenza a valutare seri correttivi. Come riportato stamattina dal Corriere della Sera, nella finestra di gennaio il Milan è pronto a sondare il terreno per cogliere qualche opportunità di mercato e rinforzare l’attacco. La linea dettata dalla proprietà, tuttavia, rimane rigida e prudente: eventuali nuovi investimenti saranno possibili solo ed esclusivamente previa cessione. Il club deve prima alleggerire il monte ingaggi e generare introiti per poter finanziare nuovi colpi in entrata.

In via Aldo Rossi la strategia sembra già delineata e guarda verso il Regno Unito. La speranza è che le squadre di Premier League, forti della loro disponibilità economica, tornino alla carica proprio per Gimenez. Club come il West Ham o il Sunderland hanno mostrato interesse e il Milan attende che formulino una proposta importante per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. Solo una cessione remunerativa del messicano sbloccherebbe le risorse necessarie per regalare un nuovo bomber alla squadra.

