Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Mateta: Tare in contatto con il Palace, l’affare dipende da Gimenez. Cosa può succedere a gennaio

Calciomercato Milan, Tare accelera per Mateta: contatti avviati col Crystal Palace ma l’eventuale arrivo dipende da Santiago Gimenez

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ha subito dato i suoi frutti: la squadra è nei primi posti del campionato, concentrata sulla Serie A e sulla Coppa Italia mentre le rivali sono impegnate in Europa. Nonostante i risultati, la dirigenza sta già lavorando per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio, come appreso da Calciomercato.com. Molto dipenderà dalla situazione di Santiago Gimenez, la cui cessione non è esclusa e che sbloccherebbe la liquidità necessaria per l’acquisto di una nuova prima punta.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Mateta

Uno dei nomi in cima alla lista rossonera è quello di Jean-Philippe Mateta, classe ’97 in forza al Crystal Palace. Come raccontano dall’Inghilterra, ci sono stati nuovi contatti tra il ds rossonero Igli Tare e l’agente del giocatore. Secondo la fonte, il ragazzo avrebbe manifestato interesse per il trasferimento, chiedendo al Palace di prendere in considerazione eventuali offerte da parte del Milan. Tuttavia, i discorsi verranno approfonditi soltanto in caso di cessione del messicano Gimenez.

Mateta è un attaccante che si adatterebbe bene alle richieste tattiche di Allegri grazie a caratteristiche leggermente diverse da Gimenez: è forte fisicamente, ma è bravo anche ad andare in profondità e a calciare da fuori area. Può essere schierato al centro di un tridente con Leao e Pulisic ai suoi lati, o in un attacco a due con una seconda punta. L’idea del Milan è quella di prendere una punta che possa fare il titolare, con Nkunku come prima alternativa.