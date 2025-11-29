Mateta Milan, il colosso francese nel mirino per gennaio: Allegri cerca il bomber ideale in Premier. Conferme definitive

Mateta Milan: l’indiscrezione dall’Inghilterra rilancia la candidatura della punta del Crystal Palace, ma serve un investimento importante

Il casting per l’attacco rossonero si arricchisce di un nome pesante, un profilo che per caratteristiche fisiche e tecniche sembra tagliato su misura per il calcio italiano: Jean-Philippe Mateta. Lo specialista francese, attualmente in forza al Crystal Palace, sta vivendo la fase della piena maturità calcistica (compirà 28 anni il prossimo giugno) e i suoi numeri in costante ascesa non lasciano spazio a dubbi sul suo valore. L’indiscrezione è rimbalzata prepotentemente dall’Inghilterra quattro giorni fa, quando il portale TEAMtalk ha svelato il forte interesse del Milan per la finestra di gennaio, sottolineando anche la possibile volontà del giocatore di tentare una nuova esperienza.

Mateta Milan, interesse confermato ma serve un grande investimento

Una notizia che ha trovato conferme nelle ultime ore anche da diverse fonti italiane, accendendo i riflettori su una pista che va monitorata con estrema attenzione. Per la dirigenza di via Aldo Rossi, Mateta rappresenterebbe il colpo di spessore ideale, il classico centravanti strutturato che si sposerebbe alla perfezione con le necessità tattiche e il pragmatismo di Max Allegri. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice dal punto di vista economico. Bisogna infatti ricordare il retroscena della scorsa estate: l’Atalanta aveva provato l’affondo spingendosi fino a 40 milioni, ma il club londinese aveva alzato il muro chiedendone 50 più bonus proprio a ridosso della Community Shield, sancendone di fatto l’incedibilità.

Oggi lo scenario potrebbe essere mutato, specialmente in assenza di un rinnovo del contratto che scade nel 2027. La volontà di Mateta potrebbe fare la differenza per ammorbidire la posizione degli inglesi, ma resta un dato oggettivo: servirebbe comunque un grande investimento per strappare il colosso francese alla Premier League e portarlo a San Siro.