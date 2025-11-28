Mercato Milan, Mateta non tramonta: il contratto e quel desiderio dell’attaccante ingolosiscono Tare. Cosa può succedere

Mercato Milan, resta nel mirino rossonero. L’ostacolo è il prezzo, ma la volontà del giocatore può fare la differenza. Lo scenario

La ricerca del centravanti è un’assoluta priorità nella strategia del Milan e tra i nomi che restano vivi c’è quello di Jean-Philippe Mateta. L’attaccante del Crystal Palace è stato un obiettivo concreto già nella scorsa sessione estiva di mercato, e il suo nome continua a circolare con insistenza. A confermarlo sono le ultime indiscrezioni fornite dagli esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno svelato nuovi e interessanti dettagli sull’affare potenziale.

L’ostacolo principale è rappresentato, come già noto, dalle elevate richieste economiche del Crystal Palace. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il club inglese chiede e ha chiesto cifre importanti per il cartellino. Tuttavia, il Milan ha un elemento a suo favore: la volontà del giocatore. Mateta nutre un chiaro desiderio di provare un’esperienza in Italia, una destinazione che lo ha sempre tentato nella sua carriera e che continua ad essere un pallino fisso.

Mercato Milan, retroscena Mateta

Non a caso, anni fa il francese fu a un passo dal Torino, dimostrando la sua attrattiva per il campionato italiano. In estate, Mateta è stato uno dei nomi presi in considerazione dal Milan e l’interesse non è mai scemato. Il Diavolo resta dunque alla finestra, come riportato dai due giornalisti, per capire quale potrà essere lo sviluppo della situazione e se il club inglese sarà disposto a rivedere le sue pretese economiche. La forte motivazione del giocatore e la scadenza contrattuale sono i due fattori su cui il Milan fa affidamento per tentare l’affondo decisivo nelle prossime sessioni di calciomercato.