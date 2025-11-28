Calciomercato Milan, piovono conferme definitive! Tare lo segue per gennaio, rossoneri assolutamente vigili

Calciomercato Milan, Matteo Moretto conferma il forte interesse dei rossoneri per Mateta, attaccante del Crystal Palace

La ricerca di un nuovo attaccante è un tema centrale nelle strategie del Milan, chiamato a rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera, è tornato d’attualità il nome di Jean-Philippe Mateta, centravanti di proprietà del Crystal Palace. Il francese era già finito nel mirino del Diavolo durante la scorsa sessione estiva di mercato, ma le richieste economiche del club inglese si erano rivelate eccessive, bloccando di fatto qualsiasi potenziale trattativa.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha svelato i dettagli e il piano strategico del Milan in merito al possibile affare. I costi elevati restano l’ostacolo principale, ma i rossoneri non hanno affatto mollato la pista. La chiave di volta su cui punta il club di Via Aldo Rossi è la scadenza del contratto del giocatore.

PAROLE – «Nella lista di attaccanti che il Milan segue, quest’estate c’era anche Mateta. Il Crystal Palace chiedeva, e chiede, cifre importanti, però il contratto scade nel 2027, quindi il Milan resta lì alla finestra a capire quale può essere lo sviluppo della situazione».

Calciomercato Milan, Mateta resta in lista per l’attacco

Come chiarito da Moretto, l’accordo che lega Mateta al Crystal Palace terminerà tra due anni. Questo fattore temporale è l’elemento che spinge il Milan a mantenere un costante monitoraggio sulla situazione. L’obiettivo della società rossonera è quello di restare alla finestra, sperando che l’avvicinarsi della scadenza contrattuale possa ammorbidire le pretese economiche del Palace, facilitando così un assalto decisivo per portare il bomber francese a Milano. L’interesse resta vivo e l’attesa è la strategia scelta dal Milan per provare a cogliere l’occasione.