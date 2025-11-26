Mercato Milan, Mateta già a gennaio in rossonero? Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan si preannuncia caldissimo, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante fisico e di prospettiva, un centravanti boa che possa affiancare le attuali opzioni a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. E il nome in cima alla lista del Diavolo è quello di Jean-Philippe Mateta, il possente attaccante francese in forza al Crystal Palace.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa internazionale, il giocatore sarebbe aperto al trasferimento in Serie A già nella sessione di gennaio. Questa notizia rappresenta un segnale positivo per il club meneghino, che ha individuato nel calciatore uno dei principali obiettivi per rinforzare la squadra.

Mateta: Potenza e Gioventù per l’Attacco del Milan

Jean-Philippe Mateta, classe 1997, è un centravanti di struttura imponente (alto 192 cm), noto per la sua abilità nel gioco aereo e la sua presenza fisica nell’area di rigore. Dopo aver maturato esperienza in Germania con il Mainz, il giocatore si è affermato in Premier League con il Crystal Palace. Le sue caratteristiche lo rendono il profilo ideale per l’attacco del Milan, specialmente in un campionato tattico e fisico come quello italiano, dove la sua forza e il suo fiuto del gol potrebbero fare la differenza.

I giganti italiani, guidati dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, hanno messo il bomber sotto stretta osservazione. Tare, noto per la sua capacità di scovare talenti e concludere affari internazionali, vede in Mateta non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento per il futuro dell’attacco rossonero.

Le Trattative per Gennaio: Milan Cerca la Formula Giusta

La dirigenza del Milan è ora chiamata a trovare la giusta formula per convincere il Crystal Palace. Nonostante il club inglese non sia noto per cedere facilmente i suoi pezzi pregiati a metà stagione, la volontà del giocatore potrebbe accelerare l’affare. Si ipotizza una trattativa basata sul prestito con diritto/obbligo di riscatto, una formula spesso utilizzata dal club milanista per bypassare i paletti del Fair Play Finanziario.

L’arrivo del forte attaccante francese sarebbe una mossa mirata per dare al tecnico Allegri, da poco insediatosi, una valida alternativa e un diverso tipo di finalizzatore per il suo schema di gioco. Con Mateta desideroso di misurarsi in un top club europeo e con la dirigenza del Diavolo determinata a chiudere, il calciomercato di gennaio si prospetta come il momento decisivo per vedere il bomber indossare la maglia rossonera.