Mercato Milan, Santiago Gimenez sempre più in bilico: sondaggi concreti in arrivo, il messicano a gennaio può lasciare la Serie A

Mercato Milan, a gennaio Santiago Gimenez può lasciare Milanello: sondaggi concreti da alcune squadre della Bundesliga

La situazione di Santiago Gimenez al Milan è sempre più al centro dei riflettori del mercato internazionale. Nonostante le smentite della sua agente riguardo una partenza immediata, e l’interesse di club come il Boca Juniors, l’attaccante messicano ha estimatori anche e soprattutto in Germania. Questo fattore aggiunge un elemento di complessità alle dinamiche che vedono Gimenez coinvolto.

Mercato Milan, Santiago Gimenez in Bundesliga?

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, bisogna tenere «occhio a possibili proposte dalla Germania». Le squadre di Bundesliga sono da tempo note per la loro capacità di individuare e valorizzare talenti giovani e internazionali, e il profilo del Bebote si adatta perfettamente alle esigenze di diversi club tedeschi alla ricerca di una punta dinamica e di prospettiva.

L’eventuale arrivo di offerte dalla Germania potrebbe complicare ulteriormente il puzzle del Milan in attacco. La dirigenza rossonera ha bisogno di fare chiarezza sul futuro di Gimenez, dato che l’arrivo di un nuovo centravanti, come il desiderato Lucca, sembra essere legato alla sua cessione. Se il giocatore non ha intenzione di muoversi e le proposte dall’estero arrivano, il club potrebbe essere costretto a valutare se forzare la mano per liberare il posto in rosa.

L’interesse tedesco, quindi, non è solo una semplice voce, ma un elemento concreto che il Milan dovrà considerare nelle prossime settimane per sbloccare le proprie strategie di mercato in vista della finestra di gennaio.