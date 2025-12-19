Mercato Milan, a gennaio serve un sostituto di Saelemaekers. Athekame non è pronto. Segui le ultimissime

Il Milan ha compiuto un passo decisivo nel consolidamento della sua rosa, annunciando ieri il rinnovo contrattuale di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031. Si tratta di una mossa che certifica l’importanza del calciatore belga, tornato a essere un punto di riferimento imprescindibile per il club rossonero dopo i prestiti recenti a Bologna e Roma.

La Fiducia Totale di Allegri e il Contratto a Lungo Termine

Il prolungamento del contratto è il frutto di una forte volontà interna. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, aveva fortemente voluto la permanenza del duttile esterno a Milanello la scorsa estate, vedendo in Saelemaekers non solo un giocatore tatticamente prezioso, ma anche un elemento di grande affidabilità e spirito di sacrificio.

Il rinnovo a lunghissimo termine (sette anni e mezzo) è un segnale inequivocabile della stima che la dirigenza del Diavolo nutre per il belga, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico e tattico di Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia destra e la sua instancabile corsa lo rendono un jolly prezioso.

Emergenza Fascia Destra: L’Appello per un Alter Ego

Nonostante il lieto fine sul fronte Saelemaekers, il Milan si trova ora ad affrontare un problema di copertura e profondità sulla fascia destra. Come riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, a gennaio sarà fondamentale trovare un’alternativa valida al belga.

L’esterno, pur essendo un generatore instancabile di chilometri, tende a esaurire la benzina nel finale di partita, un limite che si è palesato anche nel recente pareggio contro il Sassuolo. La necessità di un cambio di passo o di un rimpiazzo all’altezza nei momenti cruciali del match è evidente. Finora, infatti, il giovane Zachary Athekame si è dimostrato ancora troppo acerbo per ricoprire con continuità il ruolo di vice-Saelemaekers.

Il Compito di Tare: Trovare il Giusto Equilibrio

Questa esigenza tattica finisce direttamente sulla scrivania del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. Tare ha il compito di individuare nel calciomercato di gennaio un calciatore che possa essere l’alter ego del belga: un giocatore di affidabilità immediata, in grado di incidere dalla panchina o di sostituire Saelemaekers senza abbassare il livello qualitativo sulla destra.

La mossa del Milan nel blindare Saelemaekers è un segnale di stabilità, ma la ricerca del suo vice è un imperativo tattico per Allegri se il Diavolo vuole mantenere la sua competitività fino alla fine della stagione.