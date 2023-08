Mercato Milan: Saelemaekers, Caldara e Origi in bilico, le novità

Mercato Milan: Saelemaekers, Caldara e Origi sono ancora in bilico, le novità sui tre giocatori della rosa di Pioli

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan entro la fine di questa sessione di mercato ci sono anche Alexis Saelemaekers, Mattia Caldara e Divock Origi.

Come riportato da Daniele Longo su Twitter, il club rossonero al momento per i tre non avrebbe ricevuto offerte. Ci sarebbero stati finora appunto soltanto sondaggi da parte di alcuni club.